Moldova: premier Gavrilita, la riforma amministrativa del territorio non è una priorità adesso (2)

- Sebbene diversi rappresentanti del Partito azione e solidarietà (Pas) abbiano ripetutamente affermato che la riforma amministrativo-territoriale dovrebbe essere attuata dalle elezioni generali locali del 2023, il primo ministro ha chiarito che questo processo richiede tempo. "Qualsiasi riforma del genere deve essere ampiamente discussa. Che ci sia consenso sociale, che tutte le forze politiche siano d'accordo. Per troppo tempo tali riforme sono state politicizzate, fraintese dai cittadini e non sono state sostenute da loro. Dobbiamo quindi puntare sulle priorità, nel frattempo preparare questo consenso sociale, solo allora potremo avanzare proposte anche in questo senso", ha aggiunto la premier. In precedenza, il presidente del Parlamento di Chisinau, Igor Grosu, ha affermato che la scadenza per l'attuazione della riforma amministrativo-territoriale è il 2023. Secondo il capo dell'organismo legislativo moldavo, il tema sarà nell'agenda politica del governo nel 2022. Se la riforma non sarà attuata dalle elezioni locali del 2023, la sua attuazione richiederà un rinvio di 4 anni, fino alla scadenza dei mandati degli eletti locali. (Rob)