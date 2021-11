Consumi: Confcommercio, a ottobre crescono del 3,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre 2021 l’Indicatore dei Consumi Confcommercio (Icc) segnala un incremento, su base annua, del 3,4 per cento, consolidando la tendenza al recupero in atto dalla primavera. E' il dato che emerge dall'ultima analisi congiunturale di Confcommercio. "In linea con quanto rilevato nei periodi più recenti e con l’ampliamento delle occasioni di fruizione del tempo libero (cinema, teatri, stadi, discoteche, viaggi, ecc.) la domanda delle famiglie si è orientata in misura più significativa verso i servizi (+21,4 nel confronto annuo). Segnali di difficoltà cominciano ad emergere per la componente relativa ai beni, che sconta, su ottobre 2020, una riduzione del 2,0 per cento. Gli importanti recuperi registrati da marzo, non hanno ancora permesso di tornare sui livelli del 2019, sia pure con significative differenze tra i diversi segmenti di consumo. Nel complesso dei dieci mesi del 2021 i consumi, nella metrica dell’Icc, sono ancora sotto dell’8,7 per cento rispetto allo stesso periodo di due anni fa, sintesi di un divario dell’1,6 per cento per i beni e del 24,5 per cento per i servizi". (Rin)