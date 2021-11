Tunisia: crisi rifiuti a Sfax, confederazione industriali minaccia di non pagare le tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione dell'Unione tunisina dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Utica), a Sfax minaccia di non pagare le tasse dovute allo Stato a causa della mancata soluzione urgente "alla catastrofica situazione ambientale nella città" dopo la chiusura della discarica di Qena nella vicina Agareb per settimane. A rivelarlo oggi è stato il portavoce della "confindustria" a Sfax, Salim Marrakchi, in una dichiarazione all'emittente radiofonica "Mosaique Fm". L'Utica aveva annunciato ieri, 18 novembre, in un comunicato "di sostenere le richieste delle componenti della società civile e delle organizzazioni di una soluzione immediata e definitiva a questa grave situazione, oltre al diritto a un ambiente sano". (Tut)