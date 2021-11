Legge Bilancio: Bonomi, confronto utile per migliorarla, bene Giorgetti su patent box

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo fatto alcuni rilievi su alcuni provvedimenti, non solo della legge di Bilancio ma anche della delega fiscale. Ho accolto con favore ieri l'osservazione del ministro Giorgetti, in particolare sul patent box. Ha detto che va rivisto perché così com’è stato formulato sarebbe un grandissimo errore”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea di Confindustria Firenze. “Sul decreto Infrastrutture, sulla parte dei trasporti eccezionali, anche qui si è detto che si vuole intervenire per rimediare all'errore che si è fatto – ha aggiunto -. Quindi ci sono segnali positivi che dimostrano che parlando insieme si riesce a migliorare quelli che sono i provvedimenti della legge di Bilancio nell'interesse del Paese".(Rin)