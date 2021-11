Migranti: ambasciatore Ue in Bosnia Sattler, nuovo campo di Lipa è storia di successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo campo migranti di Lipa rappresenta una storia di successo per la Bosnia Erzegovina, grazie al sostegno della comunità internazionale. Lo ha dichiarato Johann Sattler, rappresentante speciale dell'Ue per la Bosnia Erzegovina, intervenuto all’inaugurazione del nuovo campo migranti di Lipa. L'ambasciatore poi ribadito che l’Unione europea continuerà ad aiutare il Paese balcanico, ma che “il peso di questa crisi non può essere esclusivamente sulle spalle di due cantoni, quello di Una-Sana e quello di Sarajevo. Tutto lo Stato della Bosnia Erzegovina con il suo bilancio deve contribuire", ha concluso (Res)