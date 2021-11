Roma: Ingv partecipa al Festival delle Scienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per noi del Comando Operativo di Vertice Interforze Nova è una tra le migliori fonti di informazione" Luciano Portolano

Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze

18 ottobre 2021

- Torna dal 22 al 28 novembre 2021, negli spazi dell'Auditorium Parco della Musica la XVI edizione del Festival delle Scienze di Roma, prodotto dalla Fondazione Musica per Roma con la partnership progettuale di Codice Edizioni e promosso dall'Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), tra i protagonisti del Festival insieme agli altri maggiori Enti di Ricerca italiani, parteciperà alla manifestazione con un calendario di quattro conferenze. Le "Sfide" saranno raccontate in sette aree tematiche: Pianeta. Il mondo che cambia, Società e economia, Salute e medicina, Universo e Spazio, Tecnologia e innovazione, Cervello e pensiero, Snodi della scienza. Obiettivo del Festival è coinvolgere il grande pubblico con oltre 100 eventi organizzati in presenza e in streaming, per riflettere sul senso e sul ruolo della scienza oggi, con lo sguardo rivolto al futuro ma senza dimenticare le scoperte del passato che ci hanno condotti fin qui.(Com)