Scuola: al via seconda edizione Futurità, Intesa Sanpaolo con WeSchool porta cultura sostenibilità nelle superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova rappresenta uno straordinario strumento di informazione su ciò che accade in ogni angolo di mondo" Luciano Portolano

Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze

18 ottobre 2021

- Prende il via il primo dicembre la seconda edizione di Futurità, il progetto di educazione civica e digitale di Intesa Sanpaolo realizzato in collaborazione con WeSchool, nato per insegnare agli studenti delle scuole superiori che cos'è l'economia sostenibile, come sta cambiando il mondo del lavoro e quali sono le nuove professioni legate alla sostenibilità. Il progetto quest'anno - informa una nota di Intesa Sanpaolo - mira a coinvolgere 200 classi da tutta Italia: gli studenti si troveranno nei panni del fondatore di un social network che deve proteggere la privacy dei suoi utenti, o di un Energy manager che calcola l'impatto ambientale delle nostre azioni quotidiane oppure potranno scoprire come un motore di ricerca può alimentare la flora dell'Amazzonia. Il tutto grazie ad attività in classe e online, che coniugano metodologie didattiche innovative e strumenti digitali, in linea con le direttive del ministero dell'Istruzione sulla Didattica digitale integrata. (segue) (Com)