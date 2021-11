Scuola: al via seconda edizione Futurità, Intesa Sanpaolo con WeSchool porta cultura sostenibilità nelle superiori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine del percorso, gli studenti vestiranno i panni delle figure chiave di un'azienda, per vincere la sfida "Una settimana da Ceo": stabiliti i ruoli definiranno, con il supporto dei loro docenti, una strategia per affrontare le sfide del futuro, come ad esempio migliorare la sostenibilità ambientale della propria impresa o tutelare i dati dei propri utenti. I migliori progetti verranno premiati con un'opportunità formativa che avvicinerà gli studenti alle dinamiche del mondo del lavoro, permettendo a loro ad esempio di imparare a sviluppare un chatbot. Futurità supporta i docenti nell'insegnamento dell'educazione civica, coprendo venti delle trentatré ore previste per la materia, diventata obbligatoria a partire dallo scorso anno scolastico. Inoltre, grazie alle tematiche affrontate e alle attività proposte, il progetto è valido anche per il Pcto (ex alternanza scuola-lavoro). Per iscriversi: https://www.futurita.it/ (Com)