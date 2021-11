Austria: Covid, governo annuncia serrata anche per vaccinati a partire da lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Austria imporrà una serrata totale per fronteggiare la ripresa dei contagi di coronavirus. Lo ha reso noto il cancelliere, Alexander Schallenberg, precisando che la misura, in vigore dalla mezzanotte di lunedì prossimo, durerà almeno dieci giorni ma se ne valuterà l’estensione a un massimo di 20. Questo lockdown sarà valido tanto per i vaccinati quanto per i non vaccinati. Schallenberg ha detto anche che a partire dal primo febbraio del 2022 verrà introdotto l’obbligo di vaccinazione. Solamente dal 15 novembre scorso era in vigore un blocco per i soli non vaccinati contro il Covid-19. (Geb)