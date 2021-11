Milano: Craxi (FI), felice per Ambrogino d’oro a Tognoli, ma a quando ricordo di mio padre?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento per istituzioni pubbliche e private, imprese e professionisti, cittadini che cercano informazione completa e dimensione glocal" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- Il comune di Milano ha pubblicato i riconoscimenti legati agli Ambrogini d’oro 2021. "Sono davvero molto felice che tra le cinque medaglie alla memoria una di queste sia per Carlo Tognoli. Carlo, come ho più volte avuto modo di dire, non è stato solo un grande sindaco, un grande uomo politico e di governo, un vero socialista riformista, ma soprattutto una personalità straordinaria dall’elevata caratura umana e morale, fortemente legata alle sue radici ed ai suoi ideali. Mai, neanche nei momenti più bui e difficili, ha chinato la testa, abiurato alla sua (e nostra storia), nonostante le infamie e le falsità di inizio anni Novanta non lo abbiamo risparmiato". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi. "In questi anni, anche attraverso un lavoro storico e culturale straordinario, ha condotto insieme a tanti di noi una battaglia di verità per fare in modo che la storia, come amava dire Craxi, venisse 'scritta bene' e per impedire che su una intera classe dirigente e una stagione politica assai significativa per la storia italiana e milanese cadesse la scure della 'damnatio memorie'", prosegue la senatrice. (segue) (Com)