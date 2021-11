Milano: Craxi (FI), felice per Ambrogino d’oro a Tognoli, ma a quando ricordo di mio padre? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- "Ma proprio unitamente a questo senso di soddisfazione per il giusto riconoscimento, seppur postumo, mi permetto di ravvisare, però, una delle tante piccole contraddizioni di questo Paese e di certo mondo politico. Tognoli, non era un’apolide, non era un corpo estraneo rispetto alla storia del socialismo milanese, al 'nuovo corso' craxiano o allo stesso Bettino Craxi, di cui fu amico leale e sincero, nella buona e nella cattiva sorte, ancor prima che sodale di partito e di corrente, cosa che ebbe sempre a ricordare e sottolineare in ogni occasione e circostanza. Ecco, tra le tante ipocrisie e contraddizioni mi permetto di segnalare anche questa: il comune di Milano ricorda giustamente e doverosamente Tognoli, come avrebbe dovuto fare ben prima e in vita, ma non ha la volontà, la coerenza e il coraggio di ricordare il padre e l’artefice di quella grande stagione meneghina come Bettino Craxi", evidenzia Stefania Craxi. (Com)