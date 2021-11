Russia: Nato, condanna ferma del test missilistico anti satellite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato condanna fermamente il test missilistico anti satellite della Federazione Russa del 15 novembre. Lo ha dichiarato il Consiglio Nord Atlantico in merito al recente test missilistico anti satellite condotto da Mosca. Il Consiglio condanna fermamente "lo sconsiderato e irresponsabile test missilistico". "Questo test ha causato un campo di detriti orbitali che aumenta significativamente il rischio per la vita umana e per le risorse spaziali di numerose nazioni ed entità", si legge nella dichiarazione. "Le azioni della Russia dimostrano un modello di comportamento irresponsabile e mettono in pericolo la sicurezza, gli interessi economici, scientifici e commerciali di tutte le nazioni e gli attori che cercano di esplorare e utilizzare lo spazio per scopi pacifici", continua il testo del Consiglio. (segue) (Beb)