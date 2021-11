Russia: Nato, condanna ferma del test missilistico anti satellite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo comportamento pericoloso contraddice direttamente le affermazioni della Russia di opporsi all'uso dello spazio come un'arma e mina l'ordine internazionale basato sulle regole", si legge ancora. "Gli alleati della Nato rimangono impegnati a proteggere e preservare l'accesso pacifico e l'esplorazione dello spazio per tutta l'umanità", spiega la dichiarazione. "Chiediamo a tutte le nazioni, inclusa la Russia, di unirsi agli sforzi internazionali per sviluppare norme, regole e principi di comportamento responsabile al fine di ridurre le minacce spaziali e di astenersi dal condurre test distruttivi pericolosi e irresponsabili come quelli effettuati dalla Federazione Russa", conclude la dichiarazione del Consiglio Nord Atlantico. (Beb)