Agroalimentare: Carfagna, questione idrica è emergenza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La questione idrica non è solo un fattore di disuguaglianza ma anche una questione di efficienza economica. Per affrontare quella che considero un’emergenza nazionale è mia intenzione stanziare ulteriori 100 milioni di euro per limitare le perdite idriche”. Lo ha affermato il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, nel corso del “Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione”. Inoltre “ho già dato mandato agli uffici di predisporre un contratto istituzionale di sviluppo dedicato all’acqua a valere sul fondo per la coesione territoriale”, ha aggiunto il ministro sottolineando ancora una volta come la crisi idrica dell’agricoltura sia “uno dei grandi problemi del Paese: dobbiamo migliorare l’efficienza delle reti idriche ma anche sostenere lo sforzo tecnologico delle aziende per i sistemi di irrigazione”. (Rin)