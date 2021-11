Agroalimentare: Lamorgese, spezzare catena sfruttamento lavoro irregolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore agricolo "dobbiamo combattere le mafie che sottraggono miliardi alla comunità ma anche spezzare la catena dello sfruttamento del lavoro irregolare”. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, nel suo intervento in occasione del “Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione” in corso a Roma. “Anche il comparto agricolo - ha aggiunto il ministro - ha bisogno di rispondere alle istanze di legalità, dal contrasto alle mafie al fenomeno del caporalato: su questo non possiamo arretrare di un millimetro”. (Rin)