- Un sessantunenne, questa mattina, poco prima delle sette, è rimasto incastrato tra i binari della tranvia Termini Centocelle tra la banchina e il treno. L'uomo, per motivi ancora da chiarire, è finito sotto il treno alla fermata di via Giolitti. Lo hanno liberato i vigili del fuoco, e affidato alle cure del 118, che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso.(Rer)