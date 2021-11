Assegno unico: Bonetti, risorse maggiorate fino ai 21 anni, poi detrazioni di prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo l’assegno unico universale “sopra i 21 anni si mantengono le regole precedenti, cioè le stesse detrazioni fiscali di prima, proprio perché l’assegno va a riorganizzare e ad aumentare le risorse che sono disponibili fino ai 21 anni”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti a “Radio Anch’io” su Rai Radio1. Ieri alla Camera è stata approvata la legge delega del Family Act, “quando avrà finito il suo iter, introdurremo un’analoga misura anche di incentivo per lo studio e la formazione dei figli oltre i 21 anni. Ovviamente, in questo momento, oltre i 21 anni rimangono tutte le detrazioni di prima”, ha aggiunto. L’assegno unico universale “partirà da gennaio. Questo significherà che tutti i genitori che hanno figli faranno domanda sulla piattaforma Inps. A partire da marzo l'istituto di previdenza erogherà una cifra unica direttamente sul conto corrente l’importo complessivo dell’assegno. La somma – ha concluso la ministra - ricomprende le detrazioni fiscali e gli assegni al nucleo familiare ma viene di fatto maggiorato”. (Rin)