Mauritania: al via progetto Usa di 7 milioni di dollari per combattere l'estremismo violento

- L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha lanciato un nuovo progetto intitolato "Tamkeen" per contrastare l'estremismo violento in Mauritania, attuato in cinque anni (2021-2026) con un budget di 7 milioni di dollari. Lo ha reso noto l'ambasciata degli Stati Uniti in Mauritania ieri sulla sua pagina Facebook. Il progetto concentrerà i suoi investimenti su giovani e donne a rischio reclutamento e presi di mira da "gruppi estremisti violenti in Mauritania". Il programma Tamkeen interverrà in otto regioni mauritane e sarà attuato dall'organizzazione Fhi 360 come partner di Usaid, sotto la direzione del governo mauritano. (Res)