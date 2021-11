Marocco-Usa: Biden si congratula con re Mohamed VI in occasione della festa nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco Mohammed VI ha ricevuto un messaggio di congratulazioni dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in occasione della celebrazione del 66mo anniversario del Giorno dell'indipendenza. Lo ha riferito il quotidiano "Al Yaoum 24", secondo il quale Biden ha scritto nella lettera: "Il nostro comune interesse per la pace, la sicurezza e la stabilità in Nord Africa pone solide basi per una cooperazione e un impegno continui”. (Mar)