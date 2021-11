Tunisia: ministro Interno riceve ambasciatore degli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Tunisia, Taoufik Charfeddine, ha ricevuto l'ambasciatore degli Stati Uniti, Donald Blome. Lo hanno riferito i media locali, spiegando al centro dei colloqui vi sono stati i legami delle relazioni tunisino-statunitensi e le modalità per sostenerle e svilupparle. Sono state altresì discusse le prospettive di cooperazione e coordinamento per la sicurezza, in particolare l'attivazione della strategia congiunta di assistenza alla sicurezza tra i due Paesi. (Tut)