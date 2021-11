Assegno unico: Bonetti, famiglie non avranno alcuna perdita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Non è vero che le famiglie avranno una perdita del 18 per cento”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti a “Radio Anch’io” su Rai Radio 1. “Abbiamo aggiunto una clausola che eventualmente si attiverà per quei nuclei di reddito medio basso per cui si dovrebbe avere un abbassamento. I conti e le tabelle dimostrano che quella cifra del 18 per cento non corrisponde al dato reale. La verità è che abbiamo aggiunto 6 miliardi in più strutturali, non solo per 5 anni, per le famiglie”, ha spiegato. (Rin)