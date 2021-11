Romania: riprendono i negoziati tra Pnl, Psd e Udmr sulla formazione del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionale liberale (Pnl), il Partito socialdemocratico (Psd) e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) hanno ripreso i negoziati per la formazione del futuro governo,, dopo che i liberali hanno avanzato il nome di Nicolae Ciuca come proposta di premier. I liberali hanno deciso ieri di nominare nuovamente il ministro ad interim della Difesa, Nicolae Ciuca, per questo incaricoin vista della possibile formazione di un governo tra Pnl, Psd e Udmr. Il leader dei socialdemocratici, Marcel Ciolacu, ha dichiarato, alla fine dei negoziati, che è stato concordato che entro giovedì prossimo la Romania avrà un governo, aggiungendo che non è stato ancora deciso quale dei due partiti, Pnl o Psd, sceglierà il premier. Dal canto suo, il liberale Ciuca si è detto ottimista che stavolta riuscirà a formare un governo e a ottenere la fiducia del Parlamento. (segue) (Rob)