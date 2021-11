Romania: riprendono i negoziati tra Pnl, Psd e Udmr sulla formazione del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'altro ieri, le trattative per la formazione del governo sono state sospese, in quanto sia i socialdemocratici, che i liberali sono d'accordo con una premiership a rotazione, ma ciascun partito vuole nominare la persona che dirigerà per prima la squadra di governo. Il leader liberale, Florin Citu, che è premier ad interim, è stato destituito lo scorso mese con una mozione di sfiducia inoltrata dagli attuali partner nei negoziati e votata anche da Usr Plus e Aur. Due ulteriori tentativi di formare un governo di minoranza sono falliti. All'inizio del mese, il presidente romeno Klaus Iohannis ha annunciato che aspetta la formazione di una maggioranza parlamentare prima di chiamare i partiti a consultazioni per la formazione di un nuovo governo. Iohannis ha aggiunto che non accetta più la formula dei governi di minoranza, tipo la squadra Pnl-Udmr, formata dal liberale Nicolae Ciuca, costretto a rimettere il mandato dopo che era diventato chiaro che non avrebbe ricevuto la fiducia del Parlamento. In precedenza, il governo monocolore Usr proposto dal leader Dacian Ciolos era stato bocciato da senatori e deputati. (Rob)