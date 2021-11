India: Modi annuncia la revoca delle tre leggi di riforma del commercio agricolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ha annunciato anche che sarà istituito un comitato che studierà come rendere più efficace e trasparente il prezzo minimo di sostegno (Msp). Il comitato sarà composto da rappresentanti del governo centrale, dei governi statali e dei coltivatori e da esperti di scienze agricole ed economia agricola. Il leader di Nuova Delhi ha assicurato il suo impegno per la categoria e rivendicato le sue politiche, sostenendo che le risorse allocate per il settore nel bilancio annuale sono aumentate di cinque volte durante il suo governo e ricordando che è stato creato un fondo da mille miliardi di rupie per le infrastrutture agricole. Modi ha difeso anche le tre leggi, sostenendo che le riforme erano state sollecitate da tempo dagli esperti e discusse in un dibattito parlamentare e che avevano incontrato l’opposizione solo di una minoranza dei coltivatori. (segue) (Inn)