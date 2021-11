Migranti: Macron, ministri francesi prenderanno "soluzioni" nelle prossime settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime settimane in Francia alcuni ministri prenderanno delle "nuove soluzioni" nell'ambito della situazione migratoria. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in un'intervista rilasciata al quotidiano locale "La Voix du Nord". Il capo dello Stato ha sottolineato la necessità di "condurre diverse azioni", come quelle destinate ad "impedire l'installazione" di nuovi campi, "smantellare le filiere dei trafficanti di esseri umani e rafforzare il lavoro con i Paesi d'origine per prevenire questi flussi" ha affermato il presidente francese, spiegando che porterà queste riforme a Bruxelles nell'ambito della prossima presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea.(Frp)