Libia: autorità religiosa Dar Al Iftaa, “legge elettorale è una frode”

- La suprema autorità religiosa della Libia, il Dar Al Iftaa, ha emesso una nota per condannare “l'unilateralismo di un gruppo della Camera dei rappresentanti nella stesura della legge elettorale”, accusando l'Alta commissione elettorale di essere "complice di questa frode e manipolazione". In particolare, il Consiglio per la ricerca e gli studi sulla sharia del Dar Al Iftaa libico ha invitato "tutti i libici a respingere le attuali leggi elettorali e a richiedere che le elezioni si svolgano secondo una norma costituzionale consensuale, che impedisca la candidatura di assassini e criminali attraverso una legge viziata". Il Dar Al Iftaa, conclude la nota, sostiene l'organizzazione di elezioni parlamentari e presidenziali “in conformità con una norma costituzionale consensuale che porti la Libia alla stabilità”. (Lit)