© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso sulle Alpi, altrove fino al mattino nuvoloso per nubi a bassa quota o nebbia in sollevamento in lenta e parziale dissoluzione nella giornata. Precipitazioni assenti. Temperature minime tra 5°C e 8°C, massime tra 11°C e 13°C. (Rem)