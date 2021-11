Commercio: summit nordamericano, Biden evidenzia necessità di crescita inclusiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'integrazione economica tra i Paesi dell'America del Nord - Stati Uniti, Messico e Canada - è "il miglior strumento" per fronteggiare la crescita di altre regioni del mondo, in particolare "l'espansione produttiva e commerciale della Cina", e contrastare la "tentazione" di colmare gli squilibri "con l'uso della forza". Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, nel corso dell'incontro con l'omologo statunitense Joe Biden e il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, tenuto a Washington. "Non dimentichiamo che mentre Canada, Stati Uniti e Messico rappresentano il 13 per cento del mercato mondiale, la Cina ne controlla il 14,4 per cento", ha detto Lopez Obrador in apertura del discorso pronunciato nella fase aperta alla stampa. "Nel 1990 la partecipazione della Cina era dell'1,7 per cento e quella dell'America del Nord era del 16 per cento. Se si mantiene la tendenza dell'ultimo decennio, da qui a trenta anni, per il 2051, la Cina avrà il controllo del 42 per cento del mercato mondiale e noi rimarremmo con il 12 per cento", ha sottolineato "Amlo" parlando di una "sproporzione inaccettabile sul terreno economico". Uno squilibrio che "manterrebbe viva la tentazione di scommettere sul risolvere questa differenza con l'uso della forza, cosa che ci metterebbe tutti in pericolo". (segue) (Nys)