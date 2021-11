Usa: venduta all'asta per 43 milioni di dollari una copia originale della Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle 11 copie originali della Costituzione degli Stati Uniti ancora esistenti è stata battuta all'asta per di 43 milioni di dollari, una cifra record per un documento storico. Lo ha reso noto la casa d'aste Sotherby. La Carta è una delle 11 di cui è nota l'esistenza, ed è stata firmata il 17 settembre 1787 presso la Philadelphia's Independence Hall dai padri fondatori, inclusi George Washington Benjamin Franklin e James Madison. Un gruppo di investitori in criptovalute aveva raccolto la cifra di 40 milioni di dollari nel tentativo di aggiudicarsi la copia della Costituzione, ma ad avere la meglio è stato un singolo acquirente di cui non è nota l'identità. (Nys)