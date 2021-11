Corea del Sud-Usa: Seul chiede revisione tempestiva delle tariffe sull'acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio della Corea del Sud, Yeo Han-koo, ha chiesto alla rappresentante del Commercio Usa Katherine Tai che gli Stati Uniti intraprendano quanto prima negoziati formali per la rimozione delle tariffe sull'acciaio sudcoreano imposte dall'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump. I due funzionari si sono incontrati a Seul oggi, 19 novembre, in occasione di una visita ufficiale della rappresentante del Commercio Usa in Corea del Sud. "Abbiamo espresso ancora una volta la nostra posizione in merito alla Sezione 232 (quella relativa ai dazi sull'acciaio), e chiesto che le due parti intraprendano negoziati in tempi rapidi", ha dichiarato il ministro sudcoreano tramite una nota. Gli Usa hanno deciso lo scorso ottobre di revocare il dazio del 25 per cento imposto all'acciaio importato dagli Stati Uniti e quello del 10 per cento sull'alluminio. Nel 2018 l'amministrazione Trump aveva revocato i dazi sull'acciaio sudcoreano, ma solo in cambio di una quota di importazione massima di 2,63 milioni di tonnellate, pari al 70 per cento delle esportazioni sudcoreane medie nei tre anni precedenti. (segue) (Git)