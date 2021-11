Corea del Sud-Usa: Seul chiede revisione tempestiva delle tariffe sull'acciaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rappresentante del commercio degli Stati Uniti, Katherine Tai, è giunta ieri pomeriggio a Seul, seconda tappa ufficiale di un viaggio che l'ha già portata in Giappone e che si concluderà in India. Tai terrà colloqui con il ministro del Commercio Yeo Han-koo e con altri funzionari sudcoreani in merito alle questioni di carattere commerciale in sospeso tra i due Paesi, incluso il rafforzamento delle catene di fornitura strategiche e le tariffe statunitensi sull'acciaio. Tai si tratterrà in Corea del Sud per quattro giorni; la sua è la prima visita di un Rappresentante del Commercio Usa al Paese nell'arco degli ultimi dieci anni. Il programma della visita prevede tra le altre cose un incontro del comitato congiunto dell'Accordo di libero scambio Corea-Usa, e un incontro col ministro del Lavoro sudcoreano An Kyung-duk in materia di diritti dei lavoratori. (segue) (Git)