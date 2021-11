Filippine: Covid, governo pronto a riaprire ai turisti vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo delle Filippine ha approvato un piano che potrebbe presto riaprire i confini del Paese ai turisti internazionali vaccinati contro la Covi-19. Lo ha annunciato oggi, 19 novembre, il ministero del Turismo di quel Paese, ponendo Manila in linea con altri Paesi del Sud-est asiatico impegnati ad allentare le restrizioni ai viaggi. La task force governativa sul coronavirus delle Filippine ha "approvato in linea di principio l'ingresso di turisti che hanno completato il ciclo vaccinale" da Paesi con bassi tassi di infezione. Nel 2020 il Paese ha visto crollare dell'83 per cento gli arrivi di turisti a causa della pandemia: l'hanno scorso ne ha ricevuto 1,4 milioni, contro gli 8,2 milioni del 2019. (segue) (Fim)