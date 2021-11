Filippine: Covid, governo pronto a riaprire ai turisti vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie delle Filippine hanno concesso l'autorizzazione per l'utilizzo di emergenza del vaccino contro la Covid-19 a base proteica sviluppato da Novavax. Si tratta del nono vaccino contro la Covid-19 ad ottenere una autorizzazione dalle autorità filippine; il vaccino fornito al Paese verrà prodotto dal Serum Institute in India, e somministrato solamente ad adulti dai 18 anni di età, ha dichiarato il direttore dell'Agenzia del farmaco filippina, Rolando Enrique Domingo. Il vaccino Covovax ha esibito una efficacia dell'89,7 per cento nei test clinici, e verrà somministrato in due dosi a distanza di almeno 21 giorni. Nei giorni scorsi il vaccino di Novavax aveva ottenuto la sua prima autorizzazione in Indonesia. (Fim)