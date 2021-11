Migranti: Conte, appoggio lanterne verdi ma serve una soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a quello che sta succedendo al confine tra Polonia e Bielorussia, “sicuramente mi schiero con le lanterne verdi polacche. Non possiamo volgere lo sguardo dall'altra parte e dire che non ci riguarda. Tuttavia, la soluzione non può essere qualche iniziativa sporadica, come le lanterne dei contadini polacchi". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a "Piazza Pulita", su La7, commentando l'iniziativa di solidarietà ai migranti di alcuni cittadini polacchi.(Rin)