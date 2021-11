Governo: Conte, da Italia viva sinergia con centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da parte di Italia viva c’è una sinergia con il centrodestra. E' un problema che dobbiamo affrontare alla luce del sole". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte a “Piazza Pulita”, su La7, facendo riferimento al voto di oggi al Senato sul decreto Capienze, durante il quale il governo è andato due volte sotto. “Mi inizia a preoccupare l'orientamento della maggioranza che si sta definendo – ha spiegato -. Vedo uno schiacciamento di Italia Viva verso il centrodestra e c’è il rischio che queste manovre che si esprimono a singoli voti possano avere prospettive in vista dell’elezione del presidente della Repubblica”. Quanto a Matteo Renzi, che aveva commentato la decisione dei grillini di non andare più in Rai, invece, ha aggiunto: “non rispondo, i suoi sono esibizionismi personalistici".(Rin)