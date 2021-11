Rai: Conte, incomprensibile criterio nomine, con me a Chigi mai tavoli su servizio pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non riesco a capire quale sia stato il criterio applicato per le nomine in Rai, se non quello di cogliere le istanze di tutte le forze politiche, anche dell'opposizione, ad eccezione del partito di maggioranza relativa". Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a "Piazza Pulita", su La7, il quale ha ribadito di aver chiesto solo delle spiegazioni sul metodo. "Io non so se le nomine Rai sono state discusse a palazzo Chigi – ha aggiunto -, ma posso dire che quando ero presidente del Consiglio non ci sono mai stati tavoli per la Rai".(Rin)