M5s: Conte, con Di Maio nessun dualismo, basta con questo giochino giornalistico

18 ottobre 2021

- Con Luigi Di Maio “si tenta di creare un dualismo che non c'è”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a “Piazza Pulita”, su La7. “Dobbiamo uscire da questo giochino che fanno i giornalisti da almeno tre anni – ha sottolineato -. La verità è che Di Maio è stato un leader rispettato ma ora non lo è più ed ha una ruolo in un importante organismo di garanzia. Abbiamo un'architettura statutaria nel movimento che rispettiamo e continueremo a confrontarci su tutto".(Rin)