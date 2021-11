Perù: deputata opposizione presenta mozione di impeachment contro Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del partito oppositore di centrodestra "Avanza Pais", Patricia Chirinos, ha presentato oggi una mozione di impeachment contro il presidente del Perù, Pedro Castillo, per "incapacità morale". "La governabilità non esiste con un presidente incapace di discernere tra il bene e il male, tra la legalità e l'immoralità", ha affermato Chirinos in parlamento senza tuttavia specificare su quali episodi si basa l'iniziativa. "Ho qui una mozione di destituzione presidenziale, abbiamo bisogno della firma di 26 congressisti, non abbiate paura", ha quindi aggiunto Chirinos, il cui partito dispone tuttavia di solo 10 seggi su 130. La rappresentante di Avanza Pais, che ricopre la carica di terzo vicepresidente del Congresso unicamerale, ha quindi chiesto alla titolare dell'Assemblea, Maria del Carmen Alva, di dare corso prioritario alla mozione. (segue) (Nys)