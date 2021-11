Usa: cala ancora il gradimento di Biden, scende al 36 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione del presidente statunitense, Joe Biden, continua a calare ormai su base regolare. Secondo un nuovo sondaggio della Quinnipiac University, solo il 36 per cento degli statunitensi approva l'operato dell'inquilino della Casa Bianca, un punto percentuale in meno rispetto al mese scorso e un nuovo minimo per il presidente. Il 53 per cento disapprovava le prestazioni del presidente, un punto percentuale in più rispetto al mese scorso. Il sondaggio rileva che l'87 per cento dei democratici approva l'operato del capo dello Stato, mentre il 94 per cento dei repubblicani lo disapprova.(Nys)