Usa: Blinken annuncia revoca sanzioni contro Burundi

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha revocato un ordine esecutivo, ponendo così fine al programma di sanzioni contro il Burundi e alle relative restrizioni sui visti. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Le sanzioni e le restrizioni sui visti imposte alle undici persone designate nell'ambito di questo programma sono state revocate. Questa decisione riflette le mutate circostanze in Burundi e il perseguimento di riforme in più settori da parte del presidente Ndayishimiye nell'ultimo anno”, ha spiegato il capo della diplomazia di Washington. “Gli Stati Uniti riconoscono la transizione del potere a seguito delle elezioni burundesi del 2020 e le riforme in corso in più settori. Riconosciamo i progressi compiuti dal presidente Ndayishimiye nell'affrontare la tratta di persone, le riforme economiche e la lotta alla corruzione e incoraggiamo il progresso continuo. L'azione di oggi sottolinea che le sanzioni statunitensi rispondono ai cambiamenti delle circostanze e possono essere revocate a seguito di misure positive”, conclude Blinken. 00.(Nys)