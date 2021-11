Georgia: dipartimento di Stato Usa, seguiamo da vicino condizioni ex presidente Saakashvili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saakashvili è caduto ed ha perso conoscenza durante un incontro con gli avvocati nell'ospedale carcerario dove è attualmente detenuto. Lo ha dichiarato oggi Bek Basilai, avvocato dell'ex capo di Stato georgiano. "Quando stava per lasciare la stanza, è svenuto improvvisamente, pochi minuti dopo è stata portata una barella", ha riferito Basilai ai giornalisti, aggiungendo come l'ex presidente georgiano abbia riaperto gli occhi dopo il malore, ma senza proferire parola. Saakashvili è stato arrestato il primo ottobre, subito dopo essere tornato in Georgia, ed ha immediatamente iniziato uno sciopero della fame per denunciare la violazione dei diritti umani e civili da parte delle autorità georgiane. L'ex presidente, trasferito da diversi giorni in un ospedale carcerario per via dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, era stato condannato in contumacia nei casi dell'omicidio del banchiere Sandro Girgvliani e del pestaggio del deputato Valery Gelashvili, rispettivamente a tre e sei anni di carcere. (Nys)