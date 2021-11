Perù: deputata opposizione presenta mozione di impeachment contro Castillo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stessa Alva aveva tuttavia escluso che il Congresso potesse dibattere una ulteriore mozione di impeachment nei confronti del presidente Castillo, il cui governo non dispone di una maggioranza propria in parlamento ed è costantemente oggetto di pressioni e condizionamenti da parte dell'opposizione. "Da parte nostra abbiamo sempre dialogato con l'Esecutivo e l'idea che una destituzione possa avvenire in qualsiasi momento è lontana dalla realtà" aveva affermato Alva alla stampa prima ancora che si tenesse la seduta. "L'impeachment non è un punto nell'agenda di questo Congresso, si tratta di un'istituzione che ha molti anni e che è stata usata solo due volte, non è una cosa da affrontare alla leggera e per farla passare sono necessari 87 voti", ha aggiunto. (segue) (Nys)