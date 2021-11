© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione "Se questo è un gioco", un progetto sperimentale realizzato da Avviso Pubblico e da Fondazione Adventum, che mira ad intercettare online il giocatore d'azzardo e i soggetti a rischio, invitandoli in un percorso di presa di consapevolezza e ad un dialogo tramite i social media, allo scopo di fornire aiuto concreto sia a loro che ai suoi familiari, con un servizio di chat di supporto e con il link diretto ai SerD di riferimento territoriale. Interverranno: Andrea Bosi, VicePresidente di Avviso Pubblico, Franco Evangelisti, Presidente di Fondazione Adventum, Don Armando Zappolini, portavoce della campagna Mettiamoci in gioco, Adele Minutillo, Centro Nazionale Dipendenze e Doping - Istituto Superiore di Sanità, Stefano Saracchi, dirigente Ufficio giochi numerici e lotterie Agenzia Dogane e Monopoli, Sen. Giovanni Endrizzi, Vicepresidente della Commissione di inchiesta parlamentare sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico. Roma, Sala Tirreno della Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 e in diretta streaming sui canali social di Avviso Pubblico. (Ore 10:30)- Conferenza stampa di più libri più liberi, fiera nazionale della piccola e media editoria, che si svolgerà alla Nuvola dell'Eur dal 4 all'8 dicembre. Roma, Camera di Commercio, Sala del Tempio di Adriano, Piazza di Pietra. La conferenza stampa sarà trasmessa in streaming sui canali social della fiera (ore 11:00) (segue) (Rer)