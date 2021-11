Governo: in Cdm esaminate 12 leggi regionali, impugnata norma Veneto su lavori pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 12 leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Veneto n. 27 del 21/09/2021 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente", in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia paesaggistica, nonché di ordinamento penale e di contratti pubblici violano gli articoli 3, 9, 81 e 117, secondo comma, lettere e), l) e m) della Costituzione. Inoltre, il Consiglio ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Toscana n. 35 del 21/09/2021 "Requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi. Modifiche agli allegati A e B della l.r. 2/2019"; la legge della Regione Basilicata n. 39 del 23/09/2021 "Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene"; la legge della Regione Basilicata n. 40 del 23/09/2021 "Norme in materia di tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico"; la legge della Regione Veneto n. 29 del 28/09/2021 "Modifica della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali"; la legge della Regione Toscana n. 36 del 01/10/2021 "Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006"; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 07/10/2021 "Integrazione dell'articolo 12 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura) in materia di miglioramento fondiario"; la legge della Regione Basilicata n. 41 del 06/10/2021 "Interventi per la valorizzazione e il riutilizzo di beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"; la legge della Regione Basilicata n. 42 del 06/10/2021 "Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata di stampo mafioso"; la legge della Regione Basilicata n. 43 del 06/10/2021 "Ratifica della terza variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27"; la legge della Regione Basilicata n. 44 del 06/10/2021 "Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)"; la legge della Regione Basilicata n. 45 del 06/10/2021 "Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 "Norme per la protezione dei boschi dagli incendi" come modificata dalla legge regionale 5 gennaio 2021, n. 2". Infine, il Consiglio ha deliberato di rinunciare all'impugnativa totale delle seguenti leggi, in quanto la Regione siciliana e la Regione Basilicata, con successive leggi regionali, hanno apportato modifiche alle disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere superate le censure di illegittimità rilevate: legge della Regione Siciliana n. 36 del 30/11/2020 recante: "Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie"; legge della Regione Basilicata n. 26 del 28/11/2019 recante: "Modifiche e integrazioni alla L.R. 30 aprile 2014 n. 7"; di rinunciare in modo parziale all'impugnativa della legge della Regione Lombardia n. 18 del 07/08/2020 "Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali" in quanto la Regione Lombardia ha apportato modifiche ad alcune disposizioni oggetto di impugnativa che consentono di ritenere parzialmente superate le censure di illegittimità rilevate.(com)