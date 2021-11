Georgia: dipartimento di Stato Usa, seguiamo da vicino condizioni ex presidente Saakashvili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno seguendo da vicino il trattamento riservato all'ex presidente georgiano, Mikheil Saakashvili, sin dal suo arresto il primo ottobre scorso. E' quanto afferma il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. "Elogiamo il lavoro di supervisione per la creazione di un'équipe medica indipendente per valutare la salute di Saakashvili e per esaminare lo stato delle strutture mediche presso il ospedale carcerario", si legge nella relativa nota ufficiale. "Esortiamo il governo della Georgia a trattare Saakashvili in modo equo e dignitoso, nonché a prestare attenzione alle raccomandazioni in merito a un trattamento appropriato", conclude il comunicato. (segue) (Nys)