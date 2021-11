Cile: questione mapuche, governo chiederà ulteriore proroga stato di eccezione in Araucania e Bio Bio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale contesto l'organizzazione armata Weichan Auka Mapu (Wam), che rivendica i diritti ancestrali territoriali della comunità indigena mapuche nel sud del Cile, ha diffuso un video nel quale intimava alle Forze di sicurezza e le Forze armate inviate dal governo nel quadro dello stato di eccezione costituzionale a lasciare la Macrozona Sud. "Sollecitiamo questa nuova forza militare ad abbandonare il nostro territorio perché saranno sconfitti dal popolo mapuche armato", affermava nel filmato un portavoce della Wam che appare insieme a circa quaranta uomini armati e in uniforme da guerra. "Come Weichan Auka Mapu ribadiamo il nostro impegno rivoluzionario nelle azioni di sabotaggio contro gli interessi capitalisti, così come le azioni armate a difesa delle necessità delle nostre comunità", proseguiva quindi il messaggio che seguiva la morte di un membro della comunità indigena, rimasto ucciso la settimana scorsa al termine di un presunto scontro a fuoco con polizia e forze armate. (segue) (Abu)