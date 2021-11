Usa: indagine in diversi Stati su Instagram per presunti effetti nocivi su minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coalizione bipartisan di procuratori generali operanti in diversi Stati Usa ha annunciato un'indagine su Meta, la nuova società creata dal fodatore di Facebook Mark Zuckerberg, concentrandosi sul fatto che la società madre di Instagram e Facebook abbia violato le leggi sulla protezione dei consumatori promuovendo Instagram e altri prodotti di social networking potenzialmente nocivi per bambini e adolescenti. L'obiettivo principale dell'inchiesta è quello di esaminare le modalità con cui Instagram attira e influenza i bambini e i giovani. "Mark Zuckerberg e le societa' che guida hanno messo i profitti sopra la sicurezza, ma la nostra indagine cerchera' di mettere fine a questo comportamenti. La nostra coalizione non esitera' a intraprendere qualsiasi azione necessaria per proteggere i bambini e i ragazzi dai danni che Instagram e altri social media rischiano di causare loro", ha spiegato il procuratore generale di New York, Letitia James.(Nys)