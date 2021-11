Sicurezza: Lamorgese incontra ministro turco Soylu, intensificata cooperazione di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato al Viminale il ministro dell’Interno della Repubblica di Turchia, Suleyman Soylu, con il quale ha approfondito i temi di comune interesse dei due Paesi a partire dall’attività nella prevenzione dei flussi migratori irregolari, dalla lotta al terrorismo e dal contrasto al traffico internazionale di stupefacenti. La responsabile del Viminale ha ringraziato il ministro Soylu per l’impegno che il governo turco continua a sostenere nella prevenzione e nel contrasto del traffico di esseri umani nel Mediterraneo orientale, area in cui, negli ultimi mesi, si è registrato un forte aumento del numero delle imbarcazioni con migranti irregolari dirette verso l’Italia. I due ministri hanno convenuto di intensificare l’utilizzo di tutti gli strumenti investigativi previsti dall’accordo siglato nel 2012 da Italia e Turchia per la cooperazione di polizia contro le forme gravi di criminalità, le organizzazioni terroristiche e il cybercrime.(Com)