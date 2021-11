Usa-Cina: Biden, stiamo considerando la possibilità di boicottare le olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno considerando la possibilità di un "boicottaggio diplomatico" delle Olimpiadi invernali di Pechino. Lo ha detto ai giornalisti il presidente Usa, Joe Biden. Le affermazioni del capo dello Stato arrivano nel momento in cui è in corso un'ampia discussione sul ruolo della Cina come sede dei Giochi invernali a causa dei suoi precedenti sulle violazioni dei diritti umani, soprattutto per quello che riguarda Hong Kong e la provincia turcofona dello Xingjiang. Quasi la metà degli statunitensi è contraria al fatto che la Cina ospiti i Giochi, secondo un sondaggio condotto dal sito statunitense "Axios". E' "qualcosa che stiamo considerando", ha detto Biden prima di un incontro con il primo ministro canadese Justin Trudeau. "Ci sono una serie di fattori a cui badiamo", ha detto invece la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. (Nys)