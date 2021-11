Omicidio Willy: insulti e accuse in aula tra gli imputati, così si scioglie la "Banda di Artena" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei quattro, l'unico che è ai domiciliari è proprio Francesco Belleggia il quale sostanzialmente ha confermato la sua versione resa al gip nelle convalide. "Mentre io e Federico Zurma ci chiarivamo" dopo la lite scatenata davanti al Due di Picche per gli apprezzamenti fatti da Pincarelli a due ragazze, "sono arrivati due ragazzi tra cui uno che poi ho saputo essere Willy. Ci ha chiesto se era tutto a posto". Ha detto Belleggia nel corso del suo esame. "A quel punto sento la frenata e vedo tre persone scendere dall'auto. Vedo Shabani correre verso Marco Bianchi e gli dice di fermarsi. Lui lo scansa e da un calcio frontale sul petto a Willy che sbatte contro un'auto e cade ma non completamente. Si rialza e riceve un altro calcio; sbatte ancora contro l'auto e rimane in piedi. A quel punto Marco ha cominciato a colpirlo con pugni. Arriva Gabriele che dà un calcio a Samuele Cenciarelli e comincia a colpirlo. Non capivo perché lo stavano facendo. Ho visto che Willy incassava solo i pugni e non reagiva. L'ultimo colpo è stato un pugno sinistro da Marco e Willy si è accasciato sulle ginocchia e poi è caduto sul marciapiede. Non so perché avevo una traccia di Dna di Pincarelli sulla scarpa. Io non ho toccato né lui né Willy". (segue) (Rer)